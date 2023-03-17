«Мне нравится играть с ними»: Тарасенко оценил игру в одном звене с Панариными и Зибанежадом

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко высказался об игре в одном звене вместе с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом.

«Мне легко играть с Артемием и Микой. Они очень хорошие хоккеисты и играют бескорыстно. Мы начинаем лучше понимать друг друга и предугадывать действия друг друга, так что нам не нужно оглядываться. Мне нравится играть с ними», - приводит слова хоккеиста зарубежная пресса.

Напомним, в своем последнем матче тройка соорудила первую шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз»: отличился Зибанежад с передач Тарасенко и Панарина.

Всего в текущем сезоне Владимир провел 54 матча, в которых забросил набрал 40 (14+26) очков. В составе «Рейнджерс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в активе Тарасенко 17 матчей и 11 (4+7) очков.