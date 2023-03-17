«Торпедо» хватило трех минут, чтобы продать все билеты на оба матча со СКА

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» объявила о продаже всех билетов на третий и четвертый матчи полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина спустя три минуты после ее начала.

Таким образом, на обоих поединках в Нижнем Новгороде, которые пройдут 20 и 22 марта, гарантирован аншлаг.

Накануне в Санкт-Петербурге прошел первый матч противостояния. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Прохорикн с передач Андрея Педана и Святослава Гребенщикова и Дмитрий Яшкин.

Гости ответили точным броском Владислава Фирстова, которому ассистировали Денис Ян и Богдан Конюшков.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу СКА. Следующая встреча пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге, а затем серия переедет в Нижний Новгород.