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«Торпедо» хватило трех минут, чтобы продать все билеты на оба матча со СКА

В первой полуфинальной встрече Запада сильнее оказались питерцы.
17 марта 2023 11:26
автор: Александр Шульгин

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» объявила о продаже всех билетов на третий и четвертый матчи полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина спустя три минуты после ее начала.

Таким образом, на обоих поединках в Нижнем Новгороде, которые пройдут 20 и 22 марта, гарантирован аншлаг.

Накануне в Санкт-Петербурге прошел первый матч противостояния. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Прохорикн с передач Андрея Педана и Святослава Гребенщикова и Дмитрий Яшкин.

Гости ответили точным броском Владислава Фирстова, которому ассистировали Денис Ян и Богдан Конюшков.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу СКА. Следующая встреча пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге, а затем серия переедет в Нижний Новгород.

источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
«Торпедо» хватило трех минут, чтобы продать все билеты на оба матча со СКА
В первой полуфинальной встрече Запада сильнее оказались питерцы.
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