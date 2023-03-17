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«Авангард» победил «Металлург» и повел в полуфинальной серии Восточной конференции

Первая встреча серии состоялась в Омске.
17 марта 2023 19:22
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Авангарда» в овертайме победили «Металлург» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

В основное время команды лишь однажды обменялись голами. У хозяев площадки счет открыл Рид Буше (11-я минута), а игрок «Металлурга» Семен Кошелев его сравнял на 32-й минуте. Исход игры решился в овертайме – победная шайба на счету Арсения Грицюка (69).

«Авангард» повел в серии до четырех побед 1-0. Вторая игра состоится 19 марта в Омске.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала Восточной конференции. 1-я игра.

«Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Буше (Найт, Пайгин), 10:26

1:1 – Кошелев (Дронов, Лайпсик), 31:41

2:1 – Грицюк (Пайгин, Шарипзянов), 68:49

Вратари: Демченко – Паскуале

Счет в серии: 1-0

источник: «Советский спорт»
«Авангард» победил «Металлург» и повел в полуфинальной серии Восточной конференции
Первая встреча серии состоялась в Омске.
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