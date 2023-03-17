Шайбы Дыбленко и Карнаухова принесли ЦСКА победу над «Локомотивом» в первом матче полуфинала Запада

В первом полуфинальном матче Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА на своем льду обыграл ярославский «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ярослав Дыбленко и Павел Карнаухов.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Второй матч пройдет 19 марта в Москве.

Далее противостояние переедет в Ярославль.

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф

Западная конференция. 1/2 финала. 1-й матч

ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 - Дыбленко (Мамин), 45:04

2:0 - Карнаухов (Диц, Григоренко), 49:08

Вратари: Рейдеборн - Исаев

Счет в серии: 1-0.