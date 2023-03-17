Шайбы Дыбленко и Карнаухова принесли ЦСКА победу над «Локомотивом» в первом матче полуфинала Запада

В первом полуфинальном матче Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА на своем льду обыграл ярославский «Локомотив».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ярослав Дыбленко и Павел Карнаухов.
Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Второй матч пройдет 19 марта в Москве.
Далее противостояние переедет в Ярославль.
КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф
Западная конференция. 1/2 финала. 1-й матч
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы:
1:0 - Дыбленко (Мамин), 45:04
2:0 - Карнаухов (Диц, Григоренко), 49:08
Вратари: Рейдеборн - Исаев
Счет в серии: 1-0.
источник: «Советский спорт»