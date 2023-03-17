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«Проиграли в мелочах»: Никитин - о поражении «Локомотива» от ЦСКА

Армейцы повели в полуфинальной серии Запада.
17 марта 2023 23:02
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Проиграли, можно сказать, в мелочах, но это не мелочи. Мы расслабились буквально на пять секунд, и этого было достаточно, чтобы ЦСКА реализовал свой шанс. Серия только началась, всё продолжается. Думаю, что парни понимают, что нужно делать. Готовимся дальше», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ярослав Дыбленко и Павел Карнаухов.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Второй матч пройдет 19 марта в Москве.

Далее противостояние переедет в Ярославль.

источник: КХЛ
«Проиграли в мелочах»: Никитин - о поражении «Локомотива» от ЦСКА
Армейцы повели в полуфинальной серии Запада.
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