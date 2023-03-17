Федоров о победе ЦСКА: Какая-то часть игры была за «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды над ярославским «Локомотивом» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Наших ребят и болельщиков с победой. Прекрасная атмосфера. Какая-то часть игры была за «Локомотивом», у них было хорошее давление и движение шайбы. Парни - молодцы, потерпели, выдержали, сыграли на своих местах. Была пара моментов не в нашу сторону, тем не менее использовали свои моменты, когда их надо было использовать. Сыграли друг на друга. Вовремя вывели шайбу, и получилось лучше, чем мы ожидали», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ярослав Дыбленко и Павел Карнаухов.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Второй матч пройдет 19 марта в Москве.

Далее противостояние переедет в Ярославль.