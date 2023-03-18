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Передачи Алексеева и Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

«Столичные» теряют шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли.
18 марта 2023 08:16
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Сэмми Блэйс. Еще по одной шайбе забросили Джордан Кайру, Каспери Капанен и Брэйден Шенн.

Хозяева ответили точными бросками Мартина Фегервары с передачи Александра Алексеева и Никласа Бэкстрема, реализовавшего большинство с передачи Александра Овечкина.

«Блюзмены» набрали 65 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» с 73 очками десятый на Востоке.

источник: «Советский спорт»
Передачи Алексеева и Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом»
«Столичные» теряют шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли.
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