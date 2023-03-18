«Торонто» одержал победу над «Каролиной», Самсонов отразил 32 броска

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» – «Каролина» завершился в пользу хозяев – 5:2.

В их составе отличились Зак Астон-Риз (дубль), а также Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс и Морган Райлли. У проигравших п шайбе забросили Брэди Шей и Мартин Нечас.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 32 броска из 34. Его соотечественник, голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 19 бросков из 24.

Таким образом, «Мэйпл Лифс» прервали серию из двух поражений кряду, а «Каролина» проиграла третий матч из последних четырех.

19 марта «Торонто» сыграет с «Оттавой», а «ураганы» встретятся с «Филадельфией».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Каролина» – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 – 2 Астон-Риз (Йернкрук, Густафссон)

2:0 – 12 Марнер (Таварес, Бантинг)

2:1 – 14 Шей (Пеши, Мартинук)

3:1 – 17 Мэттьюс (Райлли, Таварес)

3:2 – 30 Нечас (Котканиеми, Терявяйнен)

4:2 – 35 Астон-Риз (Лафферти)

5:2 – 48 Райлли (Броди, Йернкрук)

Вратари: Самсонов 32/34 – Кочетков 19/24.