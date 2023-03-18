ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Торонто» одержал победу над «Каролиной», Самсонов отразил 32 броска

«Мэйпл Лифс» прервали серию из двух поражений кряду.
18 марта 2023 08:47
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» – «Каролина» завершился в пользу хозяев – 5:2.

В их составе отличились Зак Астон-Риз (дубль), а также Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс и Морган Райлли. У проигравших п шайбе забросили Брэди Шей и Мартин Нечас.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 32 броска из 34. Его соотечественник, голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 19 бросков из 24.

Таким образом, «Мэйпл Лифс» прервали серию из двух поражений кряду, а «Каролина» проиграла третий матч из последних четырех.

19 марта «Торонто» сыграет с «Оттавой», а «ураганы» встретятся с «Филадельфией».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Каролина» – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 – 2 Астон-Риз (Йернкрук, Густафссон)

2:0 – 12 Марнер (Таварес, Бантинг)

2:1 – 14 Шей (Пеши, Мартинук)

3:1 – 17 Мэттьюс (Райлли, Таварес)

3:2 – 30 Нечас (Котканиеми, Терявяйнен)

4:2 – 35 Астон-Риз (Лафферти)

5:2 – 48 Райлли (Броди, Йернкрук)

Вратари: Самсонов 32/34 – Кочетков 19/24.

источник: «Советский спорт»
«Торонто» одержал победу над «Каролиной», Самсонов отразил 32 броска
«Мэйпл Лифс» прервали серию из двух поражений кряду.
18.03.2023 08:47
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Передачи Алексеева и Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом»
«Столичные» теряют шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли.
18.03.2023 08:16
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Федоров о победе ЦСКА: Какая-то часть игры была за «Локомотивом»
Москвичи повели в серии 1-0.
17.03.2023 23:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Проиграли в мелочах»: Никитин - о поражении «Локомотива» от ЦСКА
Армейцы повели в полуфинальной серии Запада.
17.03.2023 23:02
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайбы Дыбленко и Карнаухова принесли ЦСКА победу над «Локомотивом» в первом матче полуфинала Запада
Армейцы стартовали с победы в серии с железнодорожниками.
17.03.2023 21:43
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Авангард» победил «Металлург» и повел в полуфинальной серии Восточной конференции
Первая встреча серии состоялась в Омске.
17.03.2023 19:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Спартак» продлил контракт с Принсом еще на год
«Спартак» продлил контракт с Принсом еще на год
В нынешнем сезоне игрок стал вторым бомбардиром и снайпером команды.
17.03.2023 15:53
Хоккей
автор: Александр Евграфов
КХЛ и нейросеть представили образы клубов, вышедших в полуфиналы конференций – часть 2 (фото)
КХЛ и нейросеть представили образы клубов, вышедших в полуфиналы конференций – часть 2 (фото)
По каждому клубу было создано порядка 600 вариантов картинок, из которых уже отбирался лучший.
17.03.2023 13:35
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Торпедо» хватило трех минут, чтобы продать все билеты на оба матча со СКА
В первой полуфинальной встрече Запада сильнее оказались питерцы.
17.03.2023 11:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Мне нравится играть с ними»: Тарасенко оценил игру в одном звене с Панариными и Зибанежадом
Форвард продолжил демонстрировать результативный хоккей и после перехода в новый клуб.
17.03.2023 10:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика