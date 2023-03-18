«Коламбус» без Тарасова потерпел поражение от «Анахайма»

«Коламбус» уступил «Анахайму» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:7.
Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов пропустил игру, а его соотечественник и партнер по команде, нападающий Кирилл Марченко очков не набрал.
Таким образом, команда Тарасова проиграла шестой матч из последних семи, а «Дакс» прервали серию из двух поражений подряд.
19 марта «Коламбус» сыграет с «Вегасом», а «Анахайм» днем позже встретится с «Ванкувером».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» – «Коламбус» – 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)
Голы:
1:0 – 3 Зеграс (Макгинн, Строум)
1:1 – 10 Бланкенбург (Фоуди)
2:1 – 14 Харрингтон (Бенуа, Терри)
2:2 – 19 Дженнер (Лайне, Годро)
3:2 – 23 Комтуа (Бенуа, Грант)
3:3 – 36 Силлинджер (Бемстрем, Джонсон)
4:3 – 42 Терри (Мактавиш, Уайт)
4:4 – 46 Лайне (Хатчинсон, Боквист)
5:4 – 57 Джонс ()
6:4 – 59 Харрингтон ()
7:4 – 59 Строум ()
Вратари: Достал 38/42 – М. Хатчинсон 31/36.