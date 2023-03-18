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«Коламбус» без Тарасова потерпел поражение от «Анахайма»

«Блю Джекетс» пропустили 7 голов.
18 марта 2023 09:07
автор: Артур Гичунцев

«Коламбус» уступил «Анахайму» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:7.

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов пропустил игру, а его соотечественник и партнер по команде, нападающий Кирилл Марченко очков не набрал.

Таким образом, команда Тарасова проиграла шестой матч из последних семи, а «Дакс» прервали серию из двух поражений подряд.

19 марта «Коламбус» сыграет с «Вегасом», а «Анахайм» днем позже встретится с «Ванкувером».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» – «Коламбус» – 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)

Голы:

1:0 – 3 Зеграс (Макгинн, Строум)

1:1 – 10 Бланкенбург (Фоуди)

2:1 – 14 Харрингтон (Бенуа, Терри)

2:2 – 19 Дженнер (Лайне, Годро)

3:2 – 23 Комтуа (Бенуа, Грант)

3:3 – 36 Силлинджер (Бемстрем, Джонсон)

4:3 – 42 Терри (Мактавиш, Уайт)

4:4 – 46 Лайне (Хатчинсон, Боквист)

5:4 – 57 Джонс ()

6:4 – 59 Харрингтон ()

7:4 – 59 Строум ()

Вратари: Достал 38/42 – М. Хатчинсон 31/36.

источник: «Советский спорт»
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