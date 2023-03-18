Форвард ЦСКА Карнаухов не стал сравнивать «Локомотив» и «Северсталь»

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов отказался сравнивать ярославский «Локомотив» с предыдущим соперником армейцев по плей-офф - череповецкой «Северсталью».

«Есть свои плюсы, свои минусы. Команда хорошо нам знакомая, организованная, против которой трудно играть. В принципе, такие матчи и будут. Посмотрим, как серия будет складываться. Тогда скажем, какой стиль у команд. Может что-то изменится в следующей игре, может, вы увидите больше шайб. Все понимают, что соперник сильный», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба армейцев.

Напомним, накануне ЦСКА одержал победу в первом матче 1/2 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина над ярославцами на своем домашнем льду.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ярослав Дыбленко и Карнаухов.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Второй матч пройдет 19 марта в Москве.

Далее противостояние переедет в Ярославль.