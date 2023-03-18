5-й Всероссийский Фонбет Фестиваль адаптивного хоккея

Масштаб Фестиваля адаптивного хоккея растет из года в год. В 2022 году участие в фестивале приняли свыше 40 команд из 30 регионов России, а в 2023 заявки на участие подали 63 команды из 39 регионов России. Впервые участие в турнире примут команды из Донецкой и Луганской республик.

По традиции все команды на Фестивале смешанные. В играх будут принимать участие девочки и мальчики старше 7 лет в трех дисциплинах: по специальному хоккею, хоккею для незрячих и следж-хоккею для детей с нарушением ОДА.

Никита Иванов, руководитель департамента благотворительных программ ФОНБЕТ

— Мы все хорошо понимаем, что адаптивный хоккей — он сложнее хоккея. А детский адаптивный хоккей — он сложнее вдвойне. Потому что хоккей вообще игра непростая. И если даже нашим паралимпийцам нелегко играть в хоккей с ограничениями здоровья, то мальчикам и девочкам это труднее в разы. Мужество, сила воли, стойкость, жизнелюбие и несомненный профессионализм — этих качеств у всех ребят с избытком, и иногда действительно стоит задуматься, кому с кого в данном случае брать пример — детям со взрослых или совсем даже наоборот. Компания ФОНБЕТ вновь с Фестивалем, и в первую очередь потому, что именно здесь становится хорошо понятым — что такое настоящий спорт и кто является настоящим спортсменом.