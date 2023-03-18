ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

5-й Всероссийский Фонбет Фестиваль адаптивного хоккея

Фестиваль пройдет на ледовых аренах Федеральной территории Сириус в Сочи с 25 по 30 апреля 2023 года.
5-й Всероссийский Фонбет Фестиваль адаптивного хоккея
18 марта 2023 12:16
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: БК ФОНБЕТ

Масштаб Фестиваля адаптивного хоккея растет из года в год. В 2022 году участие в фестивале приняли свыше 40 команд из 30 регионов России, а в 2023 заявки на участие подали 63 команды из 39 регионов России. Впервые участие в турнире примут команды из Донецкой и Луганской республик.

По традиции все команды на Фестивале смешанные. В играх будут принимать участие девочки и мальчики старше 7 лет в трех дисциплинах: по специальному хоккею, хоккею для незрячих и следж-хоккею для детей с нарушением ОДА.

Никита Иванов, руководитель департамента благотворительных программ ФОНБЕТ

— Мы все хорошо понимаем, что адаптивный хоккей — он сложнее хоккея. А детский адаптивный хоккей — он сложнее вдвойне. Потому что хоккей вообще игра непростая. И если даже нашим паралимпийцам нелегко играть в хоккей с ограничениями здоровья, то мальчикам и девочкам это труднее в разы. Мужество, сила воли, стойкость, жизнелюбие и несомненный профессионализм — этих качеств у всех ребят с избытком, и иногда действительно стоит задуматься, кому с кого в данном случае брать пример — детям со взрослых или совсем даже наоборот. Компания ФОНБЕТ вновь с Фестивалем, и в первую очередь потому, что именно здесь становится хорошо понятым — что такое настоящий спорт и кто является настоящим спортсменом.

источник: «Советский спорт»
5-й Всероссийский Фонбет Фестиваль адаптивного хоккея
5-й Всероссийский Фонбет Фестиваль адаптивного хоккея
Фестиваль пройдет на ледовых аренах Федеральной территории Сириус в Сочи с 25 по 30 апреля 2023 года.
18.03.2023 12:16
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Форвард ЦСКА Карнаухов не стал сравнивать «Локомотив» и «Северсталь»
Армейцы повели в полуфинальной серии Запада против ярославцев.
18.03.2023 11:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Миннесоты» назвал сроки восстановления Капризова
Россиянин получил травму в матче с «Виннипег Джетс».
18.03.2023 09:32
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Коламбус» без Тарасова потерпел поражение от «Анахайма»
«Блю Джекетс» пропустили 7 голов.
18.03.2023 09:07
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Торонто» одержал победу над «Каролиной», Самсонов отразил 32 броска
«Мэйпл Лифс» прервали серию из двух поражений кряду.
18.03.2023 08:47
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Передачи Алексеева и Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом»
«Столичные» теряют шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли.
18.03.2023 08:16
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Федоров о победе ЦСКА: Какая-то часть игры была за «Локомотивом»
Москвичи повели в серии 1-0.
17.03.2023 23:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Проиграли в мелочах»: Никитин - о поражении «Локомотива» от ЦСКА
Армейцы повели в полуфинальной серии Запада.
17.03.2023 23:02
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайбы Дыбленко и Карнаухова принесли ЦСКА победу над «Локомотивом» в первом матче полуфинала Запада
Армейцы стартовали с победы в серии с железнодорожниками.
17.03.2023 21:43
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Авангард» победил «Металлург» и повел в полуфинальной серии Восточной конференции
Первая встреча серии состоялась в Омске.
17.03.2023 19:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика