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СКА одержал вторую победу в серии плей-офф с «Торпедо»

Игра проходила в Санкт-Петербурге.
18 марта 2023 19:23
автор: Александр Поволоцкий

Во втором матче 1/2 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина СКА дома обыграл нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда.

В составе армейцев Василий Глотов (7-я минута), Михаил Воробьев (15-я), Эмиль Галимов (27-я), Никита Камалов (32-я) и Никита Гусев (36-я).

У гостей шайбы забросили Андрей Белевич (3-я и 35-я), Артем Михеев (27-я) и Николай Коваленко (40-я).

Таким образом, СКА увеличил преимущество в серии (2-0). Третий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.

источник: «Советский спорт»
СКА одержал вторую победу в серии плей-офф с «Торпедо»
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