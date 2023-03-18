СКА одержал вторую победу в серии плей-офф с «Торпедо»

Во втором матче 1/2 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина СКА дома обыграл нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда.

В составе армейцев Василий Глотов (7-я минута), Михаил Воробьев (15-я), Эмиль Галимов (27-я), Никита Камалов (32-я) и Никита Гусев (36-я).

У гостей шайбы забросили Андрей Белевич (3-я и 35-я), Артем Михеев (27-я) и Николай Коваленко (40-я).

Таким образом, СКА увеличил преимущество в серии (2-0). Третий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.