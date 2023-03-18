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Шайба Шипачева принесла «Ак Барсу» победу над «Адмиралом» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Игра состоялась в Казани на «Татнефть-Арене»
18 марта 2023 19:10
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Ак Барса» на своей площадке оказались сильнее «Адмирала» во втором матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Отметим, что очная встреча хоккейных клубов завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

За домашнюю команду шайбы забросили Илья Сафонов (28-я минута) и Вадим Шипачев (54). В составе гостей отличился Антон Берлев (15).

Таким образом, «Ак Барс» ведет в серии до четырех побед - 2:0. Следующая встреча пройдет во Владивостоке, 20 марта.

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф.

1/2 финала Восточной конференции

Вторая игра

«Ак Барс» (Казань) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Берлев, 14:03

1:1 – Сафонов (Воронков, Петров), 27:35

2:1 – Шипачев (Кагарлицкий), 53:47

Вратари: Мифтахов – Хомченко

Счет в серии: 2-0

источник: «Советский спорт»
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