Шайба Шипачева принесла «Ак Барсу» победу над «Адмиралом» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Ак Барса» на своей площадке оказались сильнее «Адмирала» во втором матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.
Отметим, что очная встреча хоккейных клубов завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
За домашнюю команду шайбы забросили Илья Сафонов (28-я минута) и Вадим Шипачев (54). В составе гостей отличился Антон Берлев (15).
Таким образом, «Ак Барс» ведет в серии до четырех побед - 2:0. Следующая встреча пройдет во Владивостоке, 20 марта.
КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф.
1/2 финала Восточной конференции
Вторая игра
«Ак Барс» (Казань) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Берлев, 14:03
1:1 – Сафонов (Воронков, Петров), 27:35
2:1 – Шипачев (Кагарлицкий), 53:47
Вратари: Мифтахов – Хомченко
Счет в серии: 2-0