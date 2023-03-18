Ларионов намекнул на субъективное судейство в матче со СКА: Читайте между строк

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов сравнил уровень НХЛ и КХЛ, а также намекнул на недовольство работой судей во втором полуфинальном матче плей-офф Западной конференции против СКА.

«Это мой первый опыт здесь как тренера, безусловно, радует, что мы обращаем внимание прессы и болельщиков своей игрой. В ноябре после поездки в Детройт я говорил, что наш хоккей не такой плохой. Оценивая последние матчи с «Динамо» - овертаймы, интригу, те крутые моменты, которые ребята создавали, и в этой серии, думаю, нет большой пропасти между НХЛ и КХЛ. Есть другая пропасть, можете прочитать между строк. Я не буду говорить об этом, вы понимаете почему», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Во втором матче 1/2 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» в гостях проиграло СКА. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда.

В составе армейцев Василий Глотов (7-я минута), Михаил Воробьев (15-я), Эмиль Галимов (27-я), Никита Камалов (32-я) и Никита Гусев (36-я). У гостей шайбы забросили Андрей Белевич (3-я и 35-я), Артем Михеев (27-я) и Николай Коваленко (40-я).

Таким образом, СКА увеличил преимущество в серии (2-0). Третий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.