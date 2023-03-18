Ротенберг - о победе над «Торпедо»: Удача помогает сильным, слабым не помогает

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды во втором полуфинальном матче плей-офф Западной конференции над нижегородским «Торпедо».

«Хорошая боевая игра, игра плей-офф. Ребята молодцы, бились друг за друга, сыграли единым кулаком. Есть над чем работать, разберем, улучшим. Болельщики дали сумасшедшую энергию, команда сыграла с огоньком. Два разных матча по содержанию, какой был более удачным? Удача помогает сильным, слабым не помогает. Хорошая боевая игра, для нас самая важная - следующая игра», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что во втором матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» в гостях проиграло СКА. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу красно-синих.

В составе армейцев шайбы забросили Василий Глотов (7-я минута), Михаил Воробьев (15), Эмиль Галимов (27), Никита Камалов (32) и Никита Гусев (36). У гостей шайбы забросили Андрей Белевич (3, 35), Артем Михеев (27) и Николай Коваленко (40).

Таким образом, СКА увеличил преимущество в серии (2-0). Третий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.