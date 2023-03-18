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«Миннесота» без Капризова проиграла «Бостону» с Орловым

«Мишки» продолжают уверенно лидировать в «регулярке».
18 марта 2023 23:45
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Джейк Дебраск, Давид Пастрняк, реализовавший большинство, Давид Крейчи, Патрис Бержерон и Трент Фредерик. Российский защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

Хозяева ответили точными бросками Маркуса Юханссона и Оскара Сундквиста в большинстве. Кроме того, арбитры не засчитали две шайбы в исполнении Мэтта Дамбы и Мэттью Болди.

Напомним, что нападающий «дикарей» Кирилл Капризов по-прежнему травмирован и не может помочь своей команде.

«Бостон» набрал 109 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу как Восточной конференции, так и всего регулярного первенства.

«Миннесота» с 86 очками пятая на Западе.

источник: «Советский спорт»
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