«Миннесота» без Капризова проиграла «Бостону» с Орловым

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Джейк Дебраск, Давид Пастрняк, реализовавший большинство, Давид Крейчи, Патрис Бержерон и Трент Фредерик. Российский защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

Хозяева ответили точными бросками Маркуса Юханссона и Оскара Сундквиста в большинстве. Кроме того, арбитры не засчитали две шайбы в исполнении Мэтта Дамбы и Мэттью Болди.

Напомним, что нападающий «дикарей» Кирилл Капризов по-прежнему травмирован и не может помочь своей команде.

«Бостон» набрал 109 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу как Восточной конференции, так и всего регулярного первенства.

«Миннесота» с 86 очками пятая на Западе.