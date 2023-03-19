«Флорида» обыграла дома «Нью-Джерси», Бобровский отразил 33 броска

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своем льду обыграла «Нью-Джерси».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
В составе »Флориды» отличились Александр Барков, Сэм Райнхарт (дважды) и Мэттью Ткачук.
Гости ответили точными бросками Нико Хишира и Йеспера Боквиста.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел на льду весь матч и отразил 33 броска соперника.
«Пантеры» набрали 77 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Дьяволы» с 95 очками расположились на третьей строчке.
источник: «Советский спорт»