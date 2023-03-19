ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Тампа-Бэй» обыграла дома «Монреаль», Кучеров и Сергачев отдали по две голевых передачи

Еще один россиянин стал автором гола.
19 марта 2023 08:45
автор: Александр Поволоцкий

«Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «молний».

В составе победителей хет-трик оформил Брэндон Хагель. По шайбе забросили Виктор Хедман и Стивена Стэмкоса. Российский хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по две результативные передачи.

В составе »Монреаля» шайбы забросили Майк Хоффман, Ессе Юленен и россиянин Денис Гурьянов.

«Лайтнинг» занимают шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 90 очков. «Канадиенс» (60) идут на 15-й позиции.

источник: «Советский спорт»
Передача Наместникова помогла «Виннипегу» одолеть «Нэшвилл» в овертайме
Россиянин помог своей команде избежать поражения.
18.03.2023 23:56
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Миннесота» без Капризова проиграла «Бостону» с Орловым
«Мишки» продолжают уверенно лидировать в «регулярке».
18.03.2023 23:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ротенберг - о победе над «Торпедо»: Удача помогает сильным, слабым не помогает
СКА удвоил преимущество в серии.
18.03.2023 21:00
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ларионов намекнул на субъективное судейство в матче со СКА: Читайте между строк
«Торпедо» проиграло второй матч в серии.
18.03.2023 20:39
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА одержал вторую победу в серии плей-офф с «Торпедо»
Игра проходила в Санкт-Петербурге.
18.03.2023 19:23
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шайба Шипачева принесла «Ак Барсу» победу над «Адмиралом» во втором матче серии плей-офф КХЛ
Игра состоялась в Казани на «Татнефть-Арене»
18.03.2023 19:10
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика