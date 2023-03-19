«Тампа-Бэй» обыграла дома «Монреаль», Кучеров и Сергачев отдали по две голевых передачи

«Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «молний».

В составе победителей хет-трик оформил Брэндон Хагель. По шайбе забросили Виктор Хедман и Стивена Стэмкоса. Российский хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по две результативные передачи.

В составе »Монреаля» шайбы забросили Майк Хоффман, Ессе Юленен и россиянин Денис Гурьянов.

«Лайтнинг» занимают шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 90 очков. «Канадиенс» (60) идут на 15-й позиции.