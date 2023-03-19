«Рейнджерс» разгромили дома «Питтсбург», Панарин забросил две шайбы, Тарасенко - одну

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ нанесли поражение «Питтсбургу».

Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «синерубашечников».

В составе клуба из Нью-Йорка дубль оформил россиянин Артемий Панарин. По шайбе забросили Мика Зибанежад, Владимир Тарасенко, Крис Крайдерс и Джэйкоб Труба. На счету Тарасенко голевая передача.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все броски по своим воротам.

«Синерубашечники» набрали 90 очков и идут пятыми в турнирной таблице Восточной конференции, «Пингвинз» с 78 очком занимают седьмую позицию.