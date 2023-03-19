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«Айлендерс» обыграли в гостях «Сан-Хосе», Сорокин совершил 29 сэйвов

«Акулы» потерпели пятое поражение кряду.
19 марта 2023 09:22
автор: Александр Поволоцкий

«Айлендерс» оказались сильнее «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча на стадион «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери, Райан Пулок и Зак Паризе. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 29 бросков из 30.

«Акулы» ответили заброшенной шайбой Кевина Лабанка.

«Айлендерс» занимают 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. «Сан-Хосе» - главный аутсайдер на Западе (16-е место, 52 очка).

источник: «Советский спорт»
«Айлендерс» обыграли в гостях «Сан-Хосе», Сорокин совершил 29 сэйвов
«Акулы» потерпели пятое поражение кряду.
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