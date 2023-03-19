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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ 

27-летний россиянин сыграл на ноль в матче с «Питтсбургом».
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ 
19 марта 2023 12:24
автор: Глеб Шевяков

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан третьей звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что «синерубашечники» разгромили «Питтсбург Пингвинз» со счетом 6:0.

Таким образом, 27-летний вратарь отстоял встречу на ноль и отразил 33 броска соперника, за что заслужил звание третьей звезды.

Вторая звезда была присвоена форварду «Эдмонтон Ойлерз» Эвандеру Кейну, который забросил три шайбы в ворота «Сиэтл Кракен» (6:4).

Первая звезда досталась нападающему «Каролины Харрикейнз» Себастьяну Ахо. Хет-трик финского хоккеиста принес победу его команде над «Филадельфией Флайерз» (5:4 ОТ).

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ 
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ 
27-летний россиянин сыграл на ноль в матче с «Питтсбургом».
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