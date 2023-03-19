Дубль Буше помог «Авангарду» одержать вторую победу над «Металлургом» в серии Кубка Гагарина

Хоккеисты «Авангарда» победили «Металлург» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.

У победителей шайбы забросили Павел Дедунов (6-я минута), Алекс Броадхерст (14), дублем отметился Рид Буше (19-я и 48-я). У гостей шайбы на счету Павла Акользина (23), Григория Дронова (26) и Никиты Коростелева (45).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Третья игра серии состоится в Магнитогорске 21 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала Восточной конференции. 2-я игра.

«Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)

Голы:

1:0 – Дедунов (Малыхин, Жарков), 05:26

2:0 – Броадхерст (Найт), 13:12

3:0 – Буше (Ткачев, Чистяков), 18:17

3:1 – Акользин, 22:15

3:2 – Дронов (Лайпсик, Майе), 25:16

3:3 – Коростелов (Карпов, Маклюков), 44:35

4:3 – Буше (Ткачев), 47:26 (бол.)

Вратари: Демченко – Паскуале

Счет в серии: 2-0