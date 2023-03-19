ЦСКА одержал вторую победу над «Локомотивом» в полуфинальной серии Западной конференции 

Хоккеисты ЦСКА на своей площадке обыграли ярославский «Локомотив» во втором матче 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

За хозяев льда отличились Максим Мамин (35-я минута), Даррен Диц (36) и Михаил Григоренко (44). В составе гостей шайбы забросили Денис Алексеев (4) и Максим Березкин (33).

Таким образом, ЦСКА удвоил свое преимущество в серии до четырех побед – 2:0.

Следующая игра хоккейных клубов пройдет 21 марта в Ярославле.

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф

Западная конференция

1/2 финала

Второй матч

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы:

0:1 - Алексеев (Черепанов), 03:29

0:2 - Березкин (Шалунов, Каюмов), 32:42

1:2 - Мамин (Григоренко, Соркин), 34:50

2:2 - Диц (Окулов, Нестеров), 35:42

3:2 - Григоренко (Окулов, Каменев), 43:54

Вратари: Рейдеборн - Исаев

Счет в серии: 2-0.