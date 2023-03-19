«При счете 3:3 нашли энергию и силы». Кравец - о победе над «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец считает, что команда победила во втором матче серии за счет выносливости и мастерства.

«Ребята боролись, выкладывались на 200%. Рады, что победили. Завтра – день восстановления, отдыха, подготовки. В Магнитогорске будут такие же сложные игры. Что произошло после 3:0? Слава богу, что выиграли, что при счёте 3:3 нашли энергию, силы, выносливость и мастерство, чтобы победить. Остальное посмотрим, проанализируем. Я думаю, что этот возврат «Магнитки» пойдёт нам на пользу, в нашу копилочку», - заявил Кравец на послематчевой пресс-конференции.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.