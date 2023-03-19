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«При счете 3:3 нашли энергию и силы». Кравец - о победе над «Металлургом»

В «Авангарде» прокомментировали победу во втором матче серии.
19 марта 2023 20:55
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец считает, что команда победила во втором матче серии за счет выносливости и мастерства.

«Ребята боролись, выкладывались на 200%. Рады, что победили. Завтра – день восстановления, отдыха, подготовки. В Магнитогорске будут такие же сложные игры. Что произошло после 3:0? Слава богу, что выиграли, что при счёте 3:3 нашли энергию, силы, выносливость и мастерство, чтобы победить. Остальное посмотрим, проанализируем. Я думаю, что этот возврат «Магнитки» пойдёт нам на пользу, в нашу копилочку», - заявил Кравец на послематчевой пресс-конференции.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.

источник: «Советский спорт»
«При счете 3:3 нашли энергию и силы». Кравец - о победе над «Металлургом»
В «Авангарде» прокомментировали победу во втором матче серии.
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