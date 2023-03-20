Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Миннесоту»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли на выезде «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин на счету которого теперь 39 шайб в сезоне и 819 шайб в НХЛ. Обе шайбы были заброшены в большинстве. Еще один гол забил Дилан Строум.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму в матче и не отметился результативными действиями.

У победителей забили Мэтт Болди, оформивший хет-трик, Райан Ривз и Брэндон Дюхайм.

«Вашингтон» с 73 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Миннесота» находится на четвертой строчке «Запада» с 88 очками.