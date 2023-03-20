«Бостон» без Орлова разгромил «Баффало»

Хоккеисты «Бостон Брюинз» разгромили «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Буффало завершилась со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей.

Шайбы забросили Патрис Бержерон (1-я минута), Гарнет Хэтэуэй (10), Джейк Дебраск (12), Хампус Линдхольм (28), Давид Пастрняк (51), Чарли Койл (52) и Чарли Макэвой (58). Голкипер «Бостона» Джереми Свэйман отразил 28 бросков и оформил второй шатаут подряд и четвертый в нынешнем сезоне.

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов пропустил встречу.

«Бостон» набрал 111 очков и лидирует в Восточной конференции, обеспечив себе участие в плей-офф. «Баффало» с 72 очками располагается на 11-й строчке там же.