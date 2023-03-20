ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нэшвилл»

Хозяева забросили семь безответных шайб в ворота гостей.
20 марта 2023 08:23
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду разгромил «Нэшвилл Предаторз».

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Кей-Андре Миллер. Еще по одному разу отличились Мика Зибанежад, Филип Хытил, Тайлер Мотт, Артемий Панарин, реализовавший большинство, и Крис Крайдер.

Кроме того, в активе Панарина также две голевые передачи.

«Рейнджеры» набрали 92 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Хищники» с 76 очками расположились на десятой строчке на Западе.

источник: «Советский спорт»
Сотое очко Кучерова и 34 сэйва Василевского не спасли «Тампу» в матче с «Нью-Джерси»
Российский нападающий был признан третьей звездой матча.
20.03.2023 08:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нэшвилл»
Хозяева забросили семь безответных шайб в ворота гостей.
20.03.2023 08:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Бостон» без Орлова разгромил «Баффало»
Лидер Восточной конференции гарантировал себе место в плей-офф.
20.03.2023 00:14
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Миннесоту»
«Кэпиталз» проиграли второй матч подряд.
20.03.2023 00:06
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин забросил 818-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий отличился в матче с «Миннесотой».
19.03.2023 22:28
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«При счете 3:3 нашли энергию и силы». Кравец - о победе над «Металлургом»
В «Авангарде» прокомментировали победу во втором матче серии.
19.03.2023 20:55
Хоккей
автор: Александр Евграфов
ЦСКА одержал вторую победу над «Локомотивом» в полуфинальной серии Западной конференции 
Счет в серии стал 2:0 в пользу московской команды. 
19.03.2023 19:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Дубль Буше помог «Авангарду» одержать вторую победу над «Металлургом» в серии Кубка Гагарина
Дубль Буше помог «Авангарду» одержать вторую победу над «Металлургом» в серии Кубка Гагарина
Третья игра состоится в Магнитогорске 21 марта.
19.03.2023 16:27
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ 
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ 
27-летний россиянин сыграл на ноль в матче с «Питтсбургом».
19.03.2023 12:24
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Панарин опередил Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ
Панарин опередил Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ
Нападающий выступает в лиге с 2015 года.
19.03.2023 10:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика