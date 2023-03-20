Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нэшвилл»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду разгромил «Нэшвилл Предаторз».

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Кей-Андре Миллер. Еще по одному разу отличились Мика Зибанежад, Филип Хытил, Тайлер Мотт, Артемий Панарин, реализовавший большинство, и Крис Крайдер.

Кроме того, в активе Панарина также две голевые передачи.

«Рейнджеры» набрали 92 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Хищники» с 76 очками расположились на десятой строчке на Западе.