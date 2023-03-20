Сотое очко Кучерова и 34 сэйва Василевского не спасли «Тампу» в матче с «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей хет-трик оформил Йеспер Братт (27-я, 30-я и 60-я минуты), по шайбе забросили Нико Хишир (33) и Нолан Фут (50). У «Тампы» отличились российский нападающий Никита Кучеров (4) и Алекс Киллорн (27).

Кучеров набрал в этом сезоне сто очков и был признан третьей звездой матча. Для россиянина он стал третьим в карьере в НХЛ, в котором ему покорялось данное достижение. Он стал шестым действующим хоккеистом лиги, кто провел три сезона и более с 100 очками. Ранее это удалось Коннору Макдэвиду, Сидни Кросби (у обоих — по шесть сезонов), Леону Драйзайтлю и Александру Овечкину (по четыре сезона) и Евгению Малкину (3). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 34 броска из 38.

«Нью-Джерси Дэвилз» занимают третье место в Восточной конференции, набрав 97 очков, у «Тампы» 90 очков и шестое место там же.