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«Вашингтон» старается изо всех сил»: Овечкин верит в выход «столичных» в плей-офф

Результаты команды оставляют желать лучшего.
20 марта 2023 09:52
автор: Александр Шульгин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал последние результаты команды.

«Мы не сдаемся и пытаемся дать отпор. «Вашингтон» старается изо всех сил, чтобы выиграть, не прекращает играть и сражаться», - приводит слова форварда пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в последних четырех матчах «Кэпиталз» потерпели три поражения.

В своем последнем матче команда Овечкина проиграла на выезде «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Сам россиянин оформил дубль, и теперь на его счету которого 39 шайб в сезоне и 819 шайб в НХЛ. Обе шайбы были заброшены в большинстве. Еще один гол забил Дилан Строум.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму в матче и не отметился результативными действиями.

У победителей забили Мэтт Болди, оформивший хет-трик, Райан Ривз и Брэндон Дюхайм.

«Вашингтон» с 73 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Миннесота» находится на четвертой строчке «Запада» с 88 очками.

источник: NHL (НХЛ)
«Вашингтон» старается изо всех сил»: Овечкин верит в выход «столичных» в плей-офф
Результаты команды оставляют желать лучшего.
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