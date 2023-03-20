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Гол и передача Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Коламбус» в матче НХЛ

Марченко принял участие во всех шайбах «мундиров».
20 марта 2023 08:20
автор: Максим Скороходов

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Коламбус» со счетом 7:2.

В составе «Голден Найис» хет-трик оформил Джек Айкел (забив на 31-й, 37-й и 51-й минутах), также шайбу в большинстве забросил российский хоккеист Павел Дорофеев (33), он же помог реализовать численное преимущество Филу Кесселу (6), кроме них забивали Зак Уайтклауд (37) и Пол Коттер (45).

К обоим шайбам «Блю Джекетс» причастен россиянин Кирилл Марченко, сначала он забил сам, потом ассистировал Лиаму Фуди (58). Отметим, что российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов вышел в игру на 37-й минуте и отразил 24 броска из 29.

«Рыцари» с 92 очками возглавляют Западную конференцию, «мундиры» замыкают турнирную таблицу Востока, набрав 49 очков.

«Коламбус» 22 марта сыграет в гостях с «Вашингтоном», «Вегасу» в этот же день предстоит выездная игра против «Ванкувера».

источник: «Советский спорт»
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