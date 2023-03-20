«Адмирал» в овертайме победил «Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф

Хоккеисты «Адмирала» в овертайме победили «Ак Барс» в третьем матче полуфинальной серии. Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче забил Евгений Лисовец на 74-й минуте.

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков отразил 48 бросков по своим воротам, его визави Тимур Билялов отразил 39 из 40 бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертая игра состоится 22 марта в Владивостоке.

КХЛ. 1/2 финала Восточной конференции. 3-я игра.

«Адмирал» (Владивосток) – «Ак Барс» (Казань) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0,1:0)

Гол:

1:0 – Лисовец, 73:54

Вратари: Серебряков – Билялов

Счет в серии: 1-2