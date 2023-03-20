СКА в третий раз победил «Торпедо» и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции

В третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина питерский СКА на выезде обыграл нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Марат Хайруллин. Еще по одной шайбе забросили Дамир Жафяров и Александр Никишин в меньшинстве.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу команды Романа Ротенберга. Для выход в финал конференции питерцам достаточно одержать одну победу.

Четвертый поединок состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.

Кубок Гагарина. Плей-офф

Западная конференция. 1/2 финала

3-й матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 - Хайруллин (Жафяров, Никишин), 11:02

0:2 - Жафяров (Глотов, Рукавишников), 13:31

0:3 - Никишин (Хайруллин, Хуснутдинов), 30:03 (4х5)

0:4 - Хайруллин, 59:10 (п.в.)

Вратари: Кульбаков - Николаев

Счет в серии: 0-3.