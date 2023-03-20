СКА в третий раз победил «Торпедо» и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции

В третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина питерский СКА на выезде обыграл нижегородское «Торпедо».
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Марат Хайруллин. Еще по одной шайбе забросили Дамир Жафяров и Александр Никишин в меньшинстве.
Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу команды Романа Ротенберга. Для выход в финал конференции питерцам достаточно одержать одну победу.
Четвертый поединок состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.
Кубок Гагарина. Плей-офф
Западная конференция. 1/2 финала
3-й матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 - Хайруллин (Жафяров, Никишин), 11:02
0:2 - Жафяров (Глотов, Рукавишников), 13:31
0:3 - Никишин (Хайруллин, Хуснутдинов), 30:03 (4х5)
0:4 - Хайруллин, 59:10 (п.в.)
Вратари: Кульбаков - Николаев
Счет в серии: 0-3.