«Надежда умирает последней»: Ларионов - о поражении от СКА

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживают нас от начала и до конца. С нашей стороны мы так легко вниз не пойдем, мы не утонем, надежда умирает последней. Мы и ребята верим, что одна игра может решить многие вещи», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев, в составе которых дублем отметился Марат Хайруллин. Еще по одной шайбе забросили Дамир Жафяров и Александр Никишин в меньшинстве.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу команды Романа Ротенберга. Для выход в финал конференции питерцам достаточно одержать одну победу.

Четвертый поединок состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.