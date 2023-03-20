ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Надежда умирает последней»: Ларионов - о поражении от СКА

Нижегородцы на грани вылета из Кубка Гагарина.
20 марта 2023 23:35
автор: Александр Шульгин

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживают нас от начала и до конца. С нашей стороны мы так легко вниз не пойдем, мы не утонем, надежда умирает последней. Мы и ребята верим, что одна игра может решить многие вещи», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев, в составе которых дублем отметился Марат Хайруллин. Еще по одной шайбе забросили Дамир Жафяров и Александр Никишин в меньшинстве.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу команды Романа Ротенберга. Для выход в финал конференции питерцам достаточно одержать одну победу.

Четвертый поединок состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.

источник: КХЛ
«Главное - не удаляться. Этот момент беспокоит»: Ротенберг - о победе над «Торпедо»
СКА осталось сделать последний шаг для вызхда в финал Западной конференции.
20.03.2023 23:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Надежда умирает последней»: Ларионов - о поражении от СКА
Нижегородцы на грани вылета из Кубка Гагарина.
20.03.2023 23:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА в третий раз победил «Торпедо» и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции
Питерцы могут завершить противостояние в свою пользу досрочно.
20.03.2023 21:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Одноклубник Панарина Зибанеджад признан первой звездой недели в НХЛ
Шведский нападающий набрал 9 (5+4) очков в 4 матчах.
20.03.2023 20:56
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Адмирал» в овертайме победил «Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф
Исход матча решила единственная шайба.
20.03.2023 15:25
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сочи» расторг контракты с Соболевским и Гординым
«Сочи» расторг контракты с Соболевским и Гординым
Трудовые соглашения расторгнуты по взаимному согласию сторон.
20.03.2023 15:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Вашингтон» старается изо всех сил»: Овечкин верит в выход «столичных» в плей-офф
Результаты команды оставляют желать лучшего.
20.03.2023 09:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сотое очко Кучерова и 34 сэйва Василевского не спасли «Тампу-Бэй» в матче с «Нью-Джерси»
Сотое очко Кучерова и 34 сэйва Василевского не спасли «Тампу-Бэй» в матче с «Нью-Джерси»
Российский нападающий был признан третьей звездой матча.
20.03.2023 08:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нэшвилл»
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нэшвилл»
Хозяева забросили семь безответных шайб в ворота гостей.
20.03.2023 08:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гол и передача Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Коламбус» в матче НХЛ
Марченко принял участие во всех шайбах «мундиров».
20.03.2023 08:20
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика