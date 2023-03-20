«Главное - не удаляться. Этот момент беспокоит»: Ротенберг - о победе над «Торпедо»

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина против нижегородского «Торпедо».

«Хорошая боевая игра плей-офф, сильный соперник. Много меньшинства было, много удалялись, подкорректируем это. Ребята молодцы, забили дважды в меньшинстве, агрессивно сыграли в средней зоне. Соперник много играл в большинстве, у нас это отнимало силы. Главное - не удаляться. Этот момент беспокоит. Нужно улучшать дисциплину», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев, в составе которых дублем отметился Марат Хайруллин. Еще по одной шайбе забросили Дамир Жафяров и Александр Никишин в меньшинстве.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу команды Романа Ротенберга. Для выход в финал конференции питерцам достаточно одержать одну победу.

Четвертый поединок состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.