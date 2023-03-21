Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Оттавой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Томас Шабо и Дрейк Батерсон, реализовавший большинство. Хозяева ответили точным броском Рикарда Ракелля с передачи Евгения Малкина.

Таким образом, «сенаторы» набрали 73 очка и занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Пингвины» с 78 очками опустились на девятую строчку и выпали из зоны плей-офф.