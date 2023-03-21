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Два очка Барабанова не уберегли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Команды забросили девять шайб на двоих.
21 марта 2023 08:37
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду обыграл «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Маттиас Экхольм. Еще по одному разу отличились Ник Бьюгстад, Кайлер Ямамото и Дарнелл Нерс.

Гости ответили дублем Эрика Карлссона, а также точными бросками Александра Барабанова и Стива Лоренца.

«Нефтяники» набрали 88 очков и занимают четвертое место на Западе.

«Акулы» с 53 очками замыкают турнирную таблицу конференции.

источник: «Советский спорт»
Два очка Барабанова не уберегли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Команды забросили девять шайб на двоих.
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