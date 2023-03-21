Передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на своем льду разгромил «Чикаго Блэкхокс».
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Денис Мальгин. Еще по одной шайбе забросили Кертис МакДермид, Микко Рантанен и Логан О'Коннор.
Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей, а голкипер Александр Георгиев сделал шатаут.
«Колорадо» набрал 88 очков и занимает пятое место на Западе.
«Чикаго» с 54 очками расположился на 15-й строчке.
источник: «Советский спорт»