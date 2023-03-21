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20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

Российский голкипер пропустил две шайбы.
21 марта 2023 09:37
автор: Максим Скороходов

«Флорида»в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Детройт» со счетом 5:2.

У «Пантерз» дубль оформил Картер Верхеге, сначала огорчив вратаря соперника (13-я минута), потом поразив пустые ворота (59), еще по одной шайбе забросили Мэттью Ткачук (8), Густав Форслинг (32) и Эрик Стаал (57).

У «красных крыльев» голами отличились Пьюс Зутер (15) и Дилан Ларкин (48).

Добавим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

«Пантеры» набрали 79 очков и поднялись в зону плей-офф, на восьмое место Восточной конференции, где «Ред Уингз» с 69 очками занимают лишь 13-ю позицию.

«Детройт» 22 марта сыграет в гостях с «Сент-Луисом», «Флориде» в этот день предстоит выездная встреча с «Филадельфией».

источник: «Советский спорт»
20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
Российский голкипер пропустил две шайбы.
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