Крэйг Вудкрофт: Если сезон идет, а я сижу перед вами, значит, цель не достигнута

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги выступления своей команды в текущем сезоне.

«Смотрю на результаты, которые были достигнуты, и развитие игроков. Любой тренер для себя ставит самые высокие задачи - то есть победа в Кубке. Сезон идет, а я и сижу перед вами - значит, цель не достигнута. Второе - развитие. В этом сезоне девять новых игроков начали играть за «Динамо». Это много, в целом за последние три-четыре сезона у нас дебютировали 27 хоккеистов. Тренерский штаб за три года тоже менялся. Специалисты тоже получали опыт, это также было нашим планом. Развитием я доволен», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, по итогам регулярного первенства минчане заняли восьмое место в турнирной таблице и вышли в плей-офф Кубка Гагарина. Однако уже в четвертьфинале Западной конференции команда Вудкрофта уступила питерскому СКА в серии со счетом 2-4 и завершила борьбу за трофей.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Вудкрофт может покинуть свой пост, а на его место придет ушедший из череповецкой «Северстали» Андрей Разин.