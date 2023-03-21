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«Стараюсь ценить моменты, когда все получается». Георгиев - о шат-ауте в матче с «Чикаго»

«Колорадо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.
21 марта 2023 13:15
автор: Александр Поволоцкий

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал свою игру в матче НХЛ с «Чикаго».

Напомним, что игра завершилась победой «лавин» со счетом 5:0. Георгиев отразил все 26 бросков.

«Сейчас «Колорадо» играет отлично, и я стараюсь ценить моменты, когда все получается. Если в последнее время было по 20 бросков за матч, я приму это и постараюсь получить от этого удовольствие», — цитирует Георгиева пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Александр оформил пятый «сухарь» в сезоне. Столько же у Линуса Улльмарка и Ильи Сорокина из «Айлендерс».

источник: «Советский спорт»
«Стараюсь ценить моменты, когда все получается». Георгиев - о шат-ауте в матче с «Чикаго»
«Колорадо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.
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