«Стараюсь ценить моменты, когда все получается». Георгиев - о шат-ауте в матче с «Чикаго»

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал свою игру в матче НХЛ с «Чикаго».

Напомним, что игра завершилась победой «лавин» со счетом 5:0. Георгиев отразил все 26 бросков.

«Сейчас «Колорадо» играет отлично, и я стараюсь ценить моменты, когда все получается. Если в последнее время было по 20 бросков за матч, я приму это и постараюсь получить от этого удовольствие», — цитирует Георгиева пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Александр оформил пятый «сухарь» в сезоне. Столько же у Линуса Улльмарка и Ильи Сорокина из «Айлендерс».