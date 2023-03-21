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Овечкин признался, что был растроган поддержкой одноклубников после смерти отца

Хоккеист возвращается на свой привычный уровень.
21 марта 2023 13:32
автор: Александр Шульгин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, как его поддержали партнеры по команде после смерти его отца Михаила.

«Поддержка одноклубника? Она была невероятной. Это было трудное время, но команда здорово помогает», - приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, Михаил Овечкин умер 15 февраля после долгой и продолжительной болезни. Его сын прерывал выступления за клуб, чтобы слетать на родину и принять участие в похоронах.

В последней встрече Александр оформил дубль и еще приблизился к рекорду Уэйна Гретцки, возглавляющего список лучших бомбардиров лиги за свю ее истори.

источник: NHL (НХЛ)
Овечкин признался, что был растроган поддержкой одноклубников после смерти отца
Хоккеист возвращается на свой привычный уровень.
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