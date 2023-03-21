Кадейкин получил травму в серии плей-офф с «Адмиралом» и перенесет операцию

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин получил тяжелую травму в серии первого раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Адмиралом».

Как сообщает «Метарейтинг», у 29-летнего хоккеиста диагностировано повреждение нижней части тела. Кадейкин придется перенести операцию. После хирургического вмешательства Александру предстоит длительное восстановление.

Отметим, что действующий контракт нападающего с «Салаватом Юлаевым» истекает 30 апреля.

В текущем сезоне Кадейкин провел 73 матча, в которых набрал 44 (14+30) очка при показателе полезности «+11».