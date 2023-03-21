«Вашингтон» представил трон из шайб для Овечкина

«Вашингтон» решил поддержать российского нападающего Александра Овечкина в погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах.

Перед игрой с «Коламбусом» на домашней арене «столичных» установлен трон, сделанный из шайб. «Вашингтон» будет добавлять голы по мере того, как Александр будет забивать.

Напомним, что в матче с «Миннесотой» россиянин оформил дубль и таким образом забросил 819 шайб. До рекорда Гретцки осталось 75 шайб.

Отметим, что «Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.