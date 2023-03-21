«Авангард» вырвал победу в овертайме у «Металлурга» в третьем матче полуфинальной серии Востока 

Хоккеисты «Авангарда» обыграли «Металлург» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 ОТ.
Отметим, что основное время матча закончилось вничью (2:2). В составе домашней команды шайбы забросили Максим Карпов (12-я минута) и Григорий Дронов (55). За гостей голы забили Корбан Найт (6) и Виктор Сведберг (56).
Победную точку в овертайме поставил нападающий омской команды Арсений Грицюк (65).
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвертая игра состоится 23 марта снова в Магнитогорске.
КХЛ. Плей-офф
1/2 финала Восточной конференции.
Третья игра
«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Найт (Сведберг, Ткачев), 05:58
1:1 – Карпов (Майе), 11:46
2:1 – Дронов (Керран, Лайпсик), 54:26
2:2 – Сведберг (Буше, Ткачев), 55:41
2:3 – Грицюк, 64:31
Вратари: Демченко – Паскуале
Счет в серии: 0-3