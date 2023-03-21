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«Авангард» вырвал победу в овертайме у «Металлурга» в третьем матче полуфинальной серии Востока 

Омский клуб в шаге от выхода в финал Восточной конференции.
21 марта 2023 19:50
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Авангарда» обыграли «Металлург» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 ОТ.

Отметим, что основное время матча закончилось вничью (2:2). В составе домашней команды шайбы забросили Максим Карпов (12-я минута) и Григорий Дронов (55). За гостей голы забили Корбан Найт (6) и Виктор Сведберг (56).

Победную точку в овертайме поставил нападающий омской команды Арсений Грицюк (65).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвертая игра состоится 23 марта снова в Магнитогорске.

КХЛ. Плей-офф

1/2 финала Восточной конференции.

Третья игра

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Найт (Сведберг, Ткачев), 05:58

1:1 – Карпов (Майе), 11:46

2:1 – Дронов (Керран, Лайпсик), 54:26

2:2 – Сведберг (Буше, Ткачев), 55:41

2:3 – Грицюк, 64:31

Вратари: Демченко – Паскуале

Счет в серии: 0-3

источник: «Советский спорт»
«Авангард» вырвал победу в овертайме у «Металлурга» в третьем матче полуфинальной серии Востока 
Омский клуб в шаге от выхода в финал Восточной конференции.
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