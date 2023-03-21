Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников обратился к болельщикам после операции на колене.

Напомним, что, 22-летниий хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:4).

«Спасибо всем за поддержку, на прошлой неделе вы показали свою любовь. Я чувствую себя лучше после операции и с нетерпением жду, когда смогу вернуться к делу. Буду болеть за своих одноклубников на остатке сезона», — написал Свечников на своей странице в соцсети.

Ранее в СМИ сообщалось, что Андрей пропустит остаток сезона и не поможет «ураганам» в плей-офф.

В текущем сезоне Свечников провел 64 матча и набрал 55 (23+32) очков.