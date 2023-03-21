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Андрей Свечников обратился к болельщикам после операции на колене

Россиянин пропустит остаток сезона.
21 марта 2023 20:42
автор: Александр Поволоцкий

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников обратился к болельщикам после операции на колене.

Напомним, что, 22-летниий хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:4).

«Спасибо всем за поддержку, на прошлой неделе вы показали свою любовь. Я чувствую себя лучше после операции и с нетерпением жду, когда смогу вернуться к делу. Буду болеть за своих одноклубников на остатке сезона», — написал Свечников на своей странице в соцсети.

Ранее в СМИ сообщалось, что Андрей пропустит остаток сезона и не поможет «ураганам» в плей-офф.

В текущем сезоне Свечников провел 64 матча и набрал 55 (23+32) очков.

источник: «Советский спорт»
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