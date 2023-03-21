Форвард «Вашингтона» рассказал, как команда пыталась поддержать Овечкина после смерти отца

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон рассказал, как команда отреагировала на горе в семье Александра Овечкина. Напомним, в феврале этого года капитан «столичных» потерял отца.

«Все старались быть рядом с ним настолько, насколько могли. Ты можешь так много сделать или сказать, но просто пытаешься дать ему понять, что мы все рядом ради него. Не только семья, но и хоккей – это его любовь и страсть.

К сожалению, когда такие вещи выходят на первый план, трудно с этим смириться. Как команда вы просто пытаетесь быть рядом с ним, когда можете», – рассказал Уилсон пресс-службе НХЛ.

Отец Овечкина, Михаил Овечкин, умер на 72-м году жизни. На протяжении нескольких недель он обследовался в онкологическом институте имени Герцена. По неподтвержденной информации, Михаил Викторович скончался от рака толстой кишки.