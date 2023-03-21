Хет-трик Чеховича принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Запада

«Локомотив» на своей площадке разгромил ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина.

Отметим, что встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда.

За «железнодорожников» хет-трик оформил Иван Чехович (2-я, 11-я, 38-я минуты), по голу забили Рушан Рафиков (24), Александр Елесин (39) и Павел Красковский (58). В составе гостей шайбы забросили Максим Мамин (9) и Константин Окулов (26).

Таким образом, «Локомотив» сократил отставание от московского клуба в серии до четырех побед – 1:2.

Следующая игра хоккейных клубов состоится снова в Ярославле, 23 марта.

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф

Западная конференция

1/2 финала

Второй матч

«Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА (Москва) – 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Голы:

1:0 - Чехович (Каюмов, Сергеев), 01:28 (бол.)

1:1 - Мамин (Каменев, Слепышев), 08:12 (мен.)

2:1 - Чехович (Марченко, Красковский), 10:21

3:1 - Рафиков (Никулин, Иванов), 23:37

4:2 - Чехович (Шалунов, Сергеев), 37:22

5:2 - Елесин (Тесанов), 38:04

6:2 - Красковский, 57:39 (бол.)

Вратари: Исаев - Рейдеборн (Шарыченков)

Счет в серии: 1-2.