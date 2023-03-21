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Кросби поздравил Овечкина с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Впереди лишь Уэйн Гретцки.
21 марта 2023 23:54
автор: Артур Гичунцев

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби обратился к форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.

В частности, он поздравил россиянина с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Напомним, в декабре 2022 года лидер «столичных» забросил 802-ю шайбу в лиге и обошел легендарного канадца Горди Хоу.

«Хей, Ови, хочу поздравить тебя с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории. То, как ты продолжаешь забивать, просто невероятно. Знаю, что у тебя осталось ещё много топлива в баке. Продолжай в том же духе!» – приводит слова Кросби пресс-служба «Вашингтона».

Добавим, что лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. От его рекорда Овечкин отстает на 75 голов.

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
Кросби поздравил Овечкина с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Впереди лишь Уэйн Гретцки.
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