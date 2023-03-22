Рекордная шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» выиграть у аутсайдера НХЛ «Коламбуса»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли аутсайдеру НХЛ «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата. Встреча в Вашингтоне завершилась победой гостей в овертайме со счетом 7:6.

В составе «Блю Джекетс» шайбы в основное время забросили Эрик Робинсон (17-я минута), Адам Боквист (27, 47), Джек Рослович (36), Эмиль Бемстрем (49) и Бун Дженнер (60). Автором победного гола в овертайме стал Рослович (63).

У «Вашингтона» отличились Александр Овечкин (6), Ти Джей Оши (9), Конор Шири (16), Сонни Милано (31) и Ник Дженсен (40, 56).

Гол Овечкина стал для него 820-м в карьере в НХЛ (до рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 74 шайбы).

37-летний россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. По этому показателю он вышел на первое место, опередив Уэйна Гретцки, у которого 12 сезонов. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кто забрасывал 40 шайб, будучи старше 37 лет. Также он побил рекорд канадца Фила Эспозито по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ после 30 лет.

«Вашингтон» с 74 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 51 очком замыкает там же турнирную таблицу.