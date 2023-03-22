Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Ванкувер»

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Фил Кессел (4-я минута), Райлли Смит (13), Тедди Блюгер (31) и Павел Дорофеев (38). У хозяев дублем отметился Джей Ти Миллер (28, 33), также отличился Филипп Ди Джузеппе (52).

Для российского хоккеиста победная шайба в матче стала четвертой в последних пяти играх после возвращения в основной состав «Вегаса». Всего на его счету стало 6 очков (4 шайбы + 2 результативные передачи) в восьми играх нынешнего сезона НХЛ.

«Вегас» с 94 очками лидирует в Западной конференции, «Ванкувер», набрав 67 очков, занимает 12-е место.